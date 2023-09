Drapia, partiti gli espropri per l’ampliamento di una sede stradale

«Dopo 25 anni di intenti per i lavori di completamento, riqualificazione e ampliamento della sede stradale di via Regina Elena nella frazione di Caria, ora l’iter burocratico avviato nel 2020 e messo un po’ da parte anche causa pandemia, è giunto alla redazione del progetto esecutivo». A dare gli ultimi aggiornamenti sulla questione è il sindaco Alessandro Porcelli, proprio mentre il Comune di Drapia ha fatto partire i procedimenti di esproprio necessari alla realizzazione dell’opera. «Ricordo che siamo beneficiari di un finanziamento regionale di 300mila euro che ci consente un intervento importante per lo sviluppo della frazione di Caria e per la viabilità in generale del nostro territorio». L’ampliamento di via Regina Elena, «consiste – ha aggiunto il sindaco – nell’allargamento della sede stradale attualmente esistente, che verrà quindi portata dagli attuali 3 metri di larghezza a 6 metri. L’intervento che contiamo di fare con le sole forze di questo contributo, però non può andare oltre i 600-700metri di lunghezza della strada poiché, nei pressi di una strettoia, sorge il problema di opere esistenti quali recinzioni, muri di contenimento, sottoservizi eccetera. Comunque sia, portare a termine questo ampliamento, significa poter garantire maggiore sicurezza, anche in caso di soccorso tempestivo, e fluidità di circolazione veicolare anche in tutte quelle circostanze che, oggettivamente, impongono la chiusura al traffico della strada provinciale n.17 come in occasione della sagra, della festa patronale o altro, dirottando così il transito dei veicoli nella parte interna di Caria».

