Inizio anno scolastico, il messaggio di auguri agli studenti del sindaco di Vibo Maria Limardo

Domani in Calabria, nel Vibonese e in particolare nella città capoluogo, migliaia di studenti torneranno ad affollare le strade e le piazze prima e dopo l’ingresso a scuola. C’è chi lo farà per la prima volta e chi dovrà affrontare l’ultimo anno in vista della maturità. Il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo, ha voluto augurare ad alunni e studenti il migliore inizio di anno scolastico. Di seguito il messaggio del primo cittadino: «Come ogni anno il ritorno in classe segna un passaggio fondamentale nelle comunità di tutta Italia. L’inizio dell’anno scolastico è evento significativo ed importante, non solo per il mondo della scuola, per i giovani studenti, per gli insegnanti, per le pubbliche amministrazioni ma per l’intera comunità. Invio a tutti Voi studenti e coloro che nella scuola vivono ed operano, il mio cordiale saluto augurale. Quando si parla della scuola si parla dell’avvenire del Paese, delle speranze, delle aspirazioni, dell’impegno di cittadini, di famiglie, di ragazzi e ragazze che sono protesi a costruire ad un tempo, con il futuro della nostra società, il loro personale destino; si parla del diritto all’istruzione costituzionalmente garantito, dell’obbligo dello Stato repubblicano di assicurare a tutti il godimento pieno di questo diritto. Credo nella nostra gioventù, credo nel corpo docente e nella sua capacità di rinnovarsi e di affinare le proprie qualità, credo nell’impegno delle forze politiche, del Parlamento e del Governo della Repubblica, credo nella scuola come luogo di formazione delle future generazioni e come anello d’acciaio di congiunzione tra le famiglie e il mondo che fuori le aspetta. È nella gioventù che sono riposte le nostre speranze, è nelle loro mani il futuro dell’Italia, non lo si dimentichi mai, perché dal modo in cui si preparano i giovani oggi, dalle qualità morali e di carattere che essi acquisiranno in questi anni di studio uscirà il destino del nostro paese. Attraversiamo una lunga e difficile crisi, tanti sono i problemi da affrontare e da risolvere, ma da ciò – ne sono certa – scaturirà una società che oggi appena intravediamo, più ricca di partecipazione, profondamente democratica, migliore dell’attuale. Prepariamo quindi con forte impegno questo avvenire non lasciandoci scoraggiare dalle pressanti difficoltà ed operando in concordia di intenti a portare in avanti il processo di crescita della nostra comunità civile. Colgo l’occasione per porgere le mie scuse per i disagi che gli studenti e le loro famiglie dovranno sopportare in questo anno scolastico a causa della chiusura di alcuni edifici scolastici per via di lavori di messa in sicurezza ma contiamo, come Amministrazione di restituire presto alla nostra amata Vibo Valentia, scuole sicure e anche belle. Tuttavia ci siamo adoperati per trovare delle sistemazioni consone e comode per tutti gli studenti con la certezza di aver fatto il meglio possibile. Con questi sentimenti auguro buon lavoro a tutti gli studenti e a tutti coloro che sono impegnati comunque in una posizione di responsabilità, piccola o grande che sia, nel mondo dell’istruzione».

