Anche il Comune di Pizzo si fa “smart” e lavora ad un’App

La forte vocazione turistica della città di Pizzo, con le sue bellezze naturalistiche, architettoniche, archeologiche ed enogastronomiche, è il motivo che ha spinto l’amministrazione comunale guidata da Sergio Pititto a evolversi e a pensare di dotarsi di un’App per smartphone e tablet, consultabile anche da desktop. Questo, sottolineano gli amministratori, al fine di «agevolare la conoscenza del territorio comunale, dei suoi monumenti, delle sue principali attrazioni turistiche e dei servizi pubblici attivi e per consentire l’accesso diretto dei cittadini ai servizi resi dall’ente, favorendo l’interazione fra la popolazione e l’amministrazione comunale». Quello che per il momento è soltanto un atto d’indirizzo al responsabile del settore “Affari generali” del Comune, rappresenta in realtà il primo importante passo verso il futuro turistico della città che la giunta comunale ha appena compiuto.

