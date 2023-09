È ufficiale, don Enzo Varone sarà il nuovo parroco di Vibo Marina

Don Enzo Varone, parroco di Santa Maria La Nova

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, mancava soltanto il crisma dell’ufficialità. Durante l’omelia della Messa domenicale è stato lo stesso don Enzo ad annunciare ai fedeli della parrocchia vibonese di Santa Maria La Nova il suo imminente trasferimento, pur non specificando la nuova sede di destinazione, ma ormai è quasi sicuro che don Varone sarà chiamato a guidare la parrocchia della Madonna del Rosario di Pompei a Vibo Marina. Don Enzo Varone, che finora aveva retto la parrocchia di Santa Maria La Nova a Vibo Valentia , che sarà il successore di don Saverio Di Bella, scomparso prematuramente un mese fa lasciando un profondo vuoto nella comunità parrocchiale. Il Vescovo, mons. Attilio Nostro, si è trovato, pertanto, davanti ad un importante e delicato compito: quello di scegliere una figura che potesse colmare questo vuoto. E’ forse per questo motivo che il capo della Diocesi ha deciso di affidare la cura di una delle maggiori parrocchie della provincia vibonese ad una figura di alto spessore culturale e di comprovato impegno nella missione pastorale. Nato nel 1966 a San Gregorio d’Ippona (VV) , il nuovo parroco vanta titoli accademici di rilievo, ma è anche conosciuto e apprezzato per il suo impegno in ambito sociale e per la sua opera a favore degli ultimi. Nel suo curriculum spicca una laurea in Teologia conseguita presso la Pontificia Facoltà Teologica e un dottorato in Diritto Canonico conseguito presso l’Università Lateranense di Roma. Ordinato sacerdote nel 1990, ha ricoperto prestigiosi incarichi pastorali: Vicario Episcopale per la Pastorale, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano. Alla soddisfazione della comunità marinara, che è pronta ad accogliere la nuova guida spirituale con calore ed entusiasmo, fa da contraltare il rammarico dei fedeli della parrocchia vibonese, che recentemente non avevano nascosto la loro delusione per il trasferimento di don Enzo, esternando la loro preoccupazione nel testo di una lettera inviata al Vescovo e in cui erano stati esposti i motivi che, a loro avviso, avrebbe comportato la perdita di un importante punto di riferimento per l’intera comunità vibonese e non solo parrocchiale. Ma la decisione sembra ormai presa e l’arrivo del nuovo parroco è stato annunciato ai fedeli anche dal vice parroco di Vibo Marina, don Bruno Rizzuto.

