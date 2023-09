La presidente della Pro loco di Mongiana Pisano nominata segretaria nazionale di Epli

L’ultimo consiglio direttivo nazionale di Ente Pro Loco Italiane (Epli), da qualche giorno decretato Rete Associativa Runts dal Ministero del Lavoro, ha deliberato all’unanimità la nomina di Morena Pisano quale segretaria nazionale dell’Ente. La nuova giovane segretaria è già presidente della Pro Loco Mongiana Aps. A dare notizia della nomina, una nota congiunta dell’intero direttivo nazionale che nel ringraziare l’uscente Scardaci ha ritenuto opportuno «investire su una figura di enorme capacità gestionale nel supporto delle attività amministrative di Epli alla luce dell’enorme crescita dell’ente che in soli 18 mesi di attività ha superato le 1500 affiliate». Un concetto ripreso, durante l’assise, dal presidente nazionale Pasquale Ciurleo che sottolinea come «la nomina della dottoressa Pisano riassume l’investimento più importante del processo messo in campo da Epli che mira a professionalizzare il “sistema pro loco” e prepararlo per le sfide future. Un cambio di passo sostanziale che assicura ai livelli manageriali il nostro Ente».

