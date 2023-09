Tropea, si è spento stamane l’ex direttore sanitario Tino Mazzitelli

Tino Mazzitelli

Si è spento all’età di 77 anni l’ex sindaco di Zungri Tino Mazzitelli. Il decesso è avvenuto stamane presso la struttura ospedaliera di Tropea dove si trovava ricoverato per problemi cardiaci che manifestava da tempo. Mazzitelli è stato un dirigente del Movimento sociale italiano poi divenuto Alleanza nazionale. Per diversi anni ha ricoperto la carica di direttore sanitario dell’ospedale di Tropea, struttura di cui ha continuato a seguirne da vicino le vicende, opponendosi con fermezza al suo lento ed inesorabile declino per i continui depauperamenti. Mazzitelli ha sostenuto la popolazione in ogni iniziativa di protesta al fine difendere il diritto alla salute. A ricordarlo con profondo sentimento di mestizia è anche uno dei suoi più cari amici tropeani, il consigliere comunale Antonio Piserà, tra i primi a rivolgergli un ultimo pensiero appena appresa la notizia della sua scomparsa. «Con profondo dolore e con il cuore colmo di tristezza – ha scritto Piserà – apprendo la scomparsa del caro amico Tino Mazzitelli. Uomo di indiscutibili valori, ha sempre rappresentato con orgoglio e dedizione le idee di destra, rimanendo saldamente attaccato alle radici della sua terra. Mazzitelli non è stato solo un grande difensore della sanità pubblica, ma anche un punto di riferimento per molti. La sua disponibilità e sensibilità verso le questioni sociali hanno fatto di lui un politico di altri tempi, un vero e proprio baluardo di integrità e passione. In questo momento di dolore, il pensiero va alla cara moglie Teresa e ai parenti. Il suo ricordo, rimarrà per sempre impresso nei nostri cuori come esempio di rettitudine e dedizione al servizio della comunità». I funerali di Tino Mazzitelli si svolgeranno a Zungri presso il Santuario di Maria S.S. della neve alle ore 16.

