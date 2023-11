Zambrone, tutto pronto per la seconda edizione della “Rassegna di legalità”

Giunge alla seconda edizione la “Rassegna della legalità”, la manifestazione dalla durata di due giorni che si svolgerà mercoledì 29 novembre alle ore 9:30 presso il Centro servizi sociali di Zambrone e che coinvolge istituzioni, studenti, docenti e volontari del servizio civile universale. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, punta a offrire un contributo alla crescita civile attraverso l’analisi e l’approfondimento su tre temi di altissima valenza socio-culturale: Legge, lettura e lavoro. Gli ospiti della manifestazione saranno il procuratore Camillo Falvo e il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco. I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco Corrado L’Andolina e al dirigente dell’Istituto comprensivo di Tropea “Don Francesco Mottola” Francesco Fiumara. Prevista la consegna di tre borse di studio da assegnare agli allievi più meritevoli della scuola, che si tradurranno in buoni per l’acquisto di libri. Al termine dell’incontro con gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Zambrone, verrà inaugurata, presso il Museo a cielo aperto “Calabria al femminile”, la statua dedicata a donna Brettia, prima donna combattente dell’Occidente che nel 356 a.C., che liberò i Bruzi dai Lucani, rendendo la popolazione calabrese libera e autonoma. L’opera, al pari delle altre quindici già installate, è stata eseguita dallo scultore Antonio La Gamba e sarà collocata nella piazza VIII Marzo del capoluogo dove insiste il Museo. Quest’ultima realizzazione, è stata resa possibile grazie al contributo regionale per il progetto “Foglie rosse, foglie gialle”. Il 30 Novembre poi, per la seconda parte della manifestazione, si darà il via ad alcune letture ad alta voce a cura degli allievi delle scuole primarie del territorio. I libri prescelti sono: “Il piccolo libro della legalità”, che verrà letto, in alcuni passi, dai ragazzi delle classi I e II; “La Costituzione spiegata ai bambini”, letta dagli alunni della classe III; ed in fine “La Costituzione raccontata ai bambini”, letta dalle classi IV e V. Ogni piccolo allievo riceverà in dono per l’occasione uno dei tre libri indicati. La conclusione dell’evento sarà poi affidata a Clara Molonaro, giovane magistrato presso il Tribunale di Latina, la quale discuterà con gli allievi della scuola secondaria di primo grado sul tema “Il lavoro come fattore di crescita e di progresso: problematiche, opportunità ed aspirazioni”.

