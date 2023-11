“Infermiere del cuore”, premiata Simona Starvaggi: è in servizio all’Asp di Vibo

Cerimonia a Gizzeria Lido nell’ambito del congresso di Cardiologia “Lamezia cuore”. Riconoscimento anche per il medico Scarpino

Si è tenuto presso l’Hotel Marechiaro di Gizzeria Lido il congresso di Cardiologia denominato ”Lamezia Cuore”, diventato un appuntamento fisso per i professionisti del settore e arrivato alla sua sesta edizione. Hanno partecipato all’iniziativa congressuale il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, il garante regionale alla Salute, Anna Maria Stanganelli e il rettore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Giovanni Cuda. L’edizione 2023 del Congresso di Cardiologia, che ha contato oltre 150 partecipanti, è stata arricchita da uno stimolante contest denominato ”Cardiological challenge”. Ad essere premiato come “Medico del Cuore 2023” è stato il dott. Tommaso Scarpino, mentre la dottoressa Simona Starvaggi, di Pizzo ed attualmente in servizio presso l’Asl di Vibo Valentia, è stata nominata “Infermiere del Cuore 2023”.

LEGGI ANCHE: Laboratorio analisi e carenza di servizi all’ospedale San Bruno, la denuncia di “Serra al centro”

Farmacia territoriale di Vibo: lunghe file e farmaci introvabili, lo sconforto dei cittadini – Video

“Città attiva”: «Dall’elisoccorso ai posti letto allo Jazzolino, Vibo non viene considerata»