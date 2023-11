Entroterra Vibonese, adunanza dei sindaci per costituire un organismo a supporto degli enti

I sindaci dei Comuni di Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Polia, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Spadola e Vallelonga, condividendo la comune finalità di sviluppo socio-economico e culturale dell’intero entroterra delle Serre Vibonesi, propongono l’adunanza dei sindaci facenti parte dell’area delle Serre e delle Preserre Vibonesi ai fini della costituzione di un Organismo stabile composto dai rappresentanti legali di tutti i Comuni interessati avente il ruolo di supportare gli enti dell’area di riferimento nell’arduo compito di promuovere un auspicabile miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e uno sviluppo integrato dell’intero ambito territoriale. A tale scopo, pertanto, i primi cittadini ha convocato un’apposita assemblea di tutti i sindaci in indirizzo presso la sala consiliare del Comune di Vallelonga per la giornata di giovedì 30 novembre 2023, ore 15:00, per discutere le condizioni della costituzione dell’associazione in questione ed esaminare una bozza del relativo statuto.

