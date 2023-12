San Calogero, al via le iscrizioni per il seminario enogastronomico “La Calabria e il vino”

Il periodo natalizio, si sa, è occasione di pranzi e cene in famiglia e tra amici, momenti conviviali nel corso dei quali capita di vedere “troneggiare” a centro tavola qualche bottiglia di vino, bevanda di cui noi italiani abbiamo una certa predilezione. Ma del prezioso succo d’uva saremmo in grado di riconoscerne la bontà, coglierne le sfumature, distinguerne le origini? Per rispondere a questa domanda è stato organizzato il seminario Enogastronomico in programma il 13 dicembre a San Calogero. L’evento dal titolo “La Calabria e il vino” è organizzato dalla Pro loco, guidata dal presidente Michele Monteleone. L’appuntamento è alle ore 17 al Centro polifunzionale “Isabella Raso”. A moderare il convegno sarà il consigliere regionale Epli, Giuseppe Esposito, mentre a relazionare sull’argomento ci penseranno Domenico Zungri, nelle vesti di sommelier e cultore del vino, e Giuseppe Chindemi in qualità di nutrizionista. Nel corso del simposio verranno trattati vari argomenti a cominciare da un approfondimento sui vitigni e vini internazionali, nazionali e calabresi, per poi passare a una full immersion sui vini di Calabria, sulla loro classificazione ed etichettatura, sulle caratteristiche organolettiche e sensoriali, sugli abbinamenti cibi-vino, infine sugli aspetti medici e nutrizionali. Al termine dell’evento si terrà un assaggio di vini e verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Le iscrizioni al seminario sono gratuite e ancora aperte, per informazioni basterà rivolgersi al presidente della Pro Loco Michele Monteleone o a Domenico Zungri.

