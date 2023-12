E’ morto il professore Lino Versace: realizzò il Piano post alluvione di Vibo nel 2006

Si è spento lo scorso 5 dicembre il prof. Lino Versace, uno dei maggiori esperti di rischio idrogeologico del Paese. Membro della Commissione Grandi rischi, nella sua carriera aveva contribuito alle attività di Protezione Civile innumerevoli volte. A lui si deve la redazione del Piano che portava il suo nome dopo la terribile alluvione che aveva investito il territorio vibonese il 3 luglio del 2006, in particolare nella sua zona costiera, provocando ingenti danni e la morte di tre persone. Un Piano che prevedeva la regimazione delle acque nelle frazioni marine e i cui dettami sono stati, in molti punti, non rispettati. Nel corso della sua deposizione dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia nel processo sulle responsabilità delle conseguenze dell’alluvione che il 3 luglio di diciassette anni fa sconvolse in particolare Vibo Marina e le altre località litoranee, l’ex docente dell’Unical spiegò di aver redatto un Piano per la sistemazione dei valloni che scendono a mare e, più in generale, per la messa in sicurezza del territorio devastato da quella calamità. Lo studio, redatto per conto del Commissario delegato dal Governo a gestire il dopo alluvione, prevedeva l’allargamento di tali strettoie. In quell’occasione Versace parlò di “una città edificata in maniera sbagliata, in un territorio molto vulnerabile dal punto di vista idrogeologico”. Un evento calamitoso le cui ferite non sono ancora del tutto rimarginate e che ha provocato strascichi polemici sulla gestione dei fondi stanziati per il post alluvione.

