Pizzo, per neo genitori e donne in gravidanza arrivano gli “stalli rosa”

Anche Pizzo rientra nel finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di “stalli rosa” per la sosta gratuita destinata a donne in stato di gravidanza o a genitori di bambini con età non superiore ai due anni. A stanziare il contributo, seppur minimo di 6mila euro, è stato il Dipartimento per la mobilità sostenibile nel novembre dello scorso anno. Ora, grazie a questa cifra, il Comando di polizia locale ha inteso determinare l’impegno di spesa per la fornitura e posa in opera della relativa segnaletica verticale e orizzontale. In tutto, sul territorio napitino, verranno creati dodici “stalli rosa” circoscritti con apposita vernice gialla.

