Venerdì a Vibo la cerimonia di giuramento degli allievi del 223° corso di formazione

Domani 15 dicembre, alle ore 10.45, alla Scuola Allievi Agenti di Polizia, si terrà la cerimonia di giuramento di 183 agenti in prova del 223° corso di formazione. L’evento sarà trasmesso in streaming sui canali Youtube e Facebook della Polizia di Stato e sarà videocollegato con la Scuola di Polizia di Brescia ove sarà presente il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani. Nella medesima giornata, altri 1.719 Agenti in prova, appartenenti ad altre Scuole di Polizia, giureranno fedeltà alla Repubblica entrando così a far parte della Istituzione Polizia di Stato.

