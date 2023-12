Doni da Mantineo al centro Maranathà: il gesto di solidarietà di due volontarie

Gesti semplici di generosità che partono dal basso. In occasione del Natale, due volontarie del Cessanitese, Antonella Stillitano e Lina Mazzitelli (entrambe della frazione Mantineo) hanno fatto visita al centro di Mileto Maranathà, onlus che si occupa da quasi un ventennio della prevenzione e della cura delle dipendenze da droga, alcol, psicofarmaci e accoglie giovani e non da ogni dove. Un punto di riferimento per quanti, in un determinato momento della propria esistenza, si sono lasciati travolgere dalle fragilità intraprendendo scelte di vita sbagliate. Rompere con il passato però è possibile come dimostra la onlus guidata da don Mimmo Dicarlo. Le due volontarie hanno voluto far tappa nella città normanna e presso il centro allo scopo di esprimere vicinanza alle tante persone che gravitano attorno al Maranathà. Nell’occasione sono state donate ceste natalizie con prodotti tipici. Eccellenze a loro volta cedute da amici delle due volontarie, tra cui Francesco D’Alessandria. Don Mimmo ha ringraziato per il dono capace di dimostrare «il buon cuore e i valori» delle due volontarie. Al contempo ha parlato del gran lavoro portato avanti dagli ospiti della struttura che, nonostante gli errori commessi, hanno scelto di dare alla propria vita una seconda possibilità: «Da quando sono qua hanno scoperto la voglia di vivere, sono capaci di ogni sacrificio. Portano luce ovunque si trovano, non ci sono uomini migliori di loro». Forte il messaggio dei ragazzi: «Per noi – hanno commentato- ogni gesto è amore». Infine la volontaria Stillitano ha ringraziato don Mimmo, gli ospiti del Maranathà e Anna Rotella «per la possibilità data di conoscere il centro, i ragazzi e le loro storie».

