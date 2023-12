Scala mobile a Vibo, il Comune affida la manutenzione annuale

Passi in avanti per la realizzazione della scalinata di collegamento mobile tra terminal bus e centro di Vibo Valentia. Con determina del Settore 5 -Infrastrutture reti protezione civile è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria della scala mobile all’operatore economico “Sa.ve Technology srl”, di Vibo Valentia. L’importo annuo è di 5.490,00 euro. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Giuseppe Petruzza. Il professionista ha l’incarico di accertare la regolarità tecnica del provvedimento in ordine anche alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione dell’atto da parte del responsabile del servizio. L’opera attende il via libera da anni. Nei mesi scorsi, tramite il nostro network, avevamo documentato l’incauta “pratica” di alcuni studenti. Nonostante l’area sia transennata e appositi cartelli ne vietano l’ingresso, la scala mobile veniva utilizzata soprattutto da ragazzi che tendevano a forzare, neanche più di tanto, l’inferriata.

