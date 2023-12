Scuola Presterà di Vibo Marina: il Comune procede verso l’affidamento dei lavori

L’ingresso della scuola “Presterà” di Vibo Marina, chiusa dal 2018 per inagibilità

Il Comune di Vibo Valentia ha emanato un avviso esplorativo per l’affidamento dei lavori di adeguamento strutturale antisismico ed adeguamento alle norme sicurezza, igiene, agibilità e relativi impianti della scuola Presterà di Vibo Marina dell’importo di appalto di euro 436. 699,12. L’edificio scolastico sito nel centro della frazione marina è chiuso da anni per via dell’inagibilità che aveva determinato potenziale pericolo. Nei giorni scorsi, il sindaco Maria Limardo, aveva annunciato che “è pervenuto agli uffici comunali l’attestato di progetto del protocollo Itaca, necessario per proseguire con l’iter burocratico che consentirà, in tempi brevi, di giungere all’affidamento dei lavori per risolvere in maniera definitiva le problematiche che da anni attanagliano il plesso scolastico “Presterà” di Vibo Marina. L’attestato Itaca era assolutamente necessario per la successiva approvazione del progetto”. Il primo cittadino era quindi entrato nel merito dei lavori che presto interesseranno l’edificio scolastico sito nel centro della frazione marina, da tempo chiuso per via dell’inagibilità “Il Comune di Vibo Valentia, con un’attività costante di monitoraggio e con non poche riunioni con la Regione Calabria, è stato in grado di sbloccare questa ennesima pratica. L’obiettivo mio e di tutta l’amministrazione è stato sin dall’inizio quello di mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici del territorio per garantire il massimo della sicurezza ai nostri bambini ed al personale. Ora si è giunti ad una svolta anche per quanto concerne la “Presterà”. Già in questa settimana approveremo in giunta il progetto esecutivo che successivamente verrà mandato, con la celerità che il caso merita, in gara per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico, impiantistico e per il consolidamento del tetto, grazie ai quali potremo ottenere l’agibilità”. La manifestazione di interesse per affidare i lavori, dunque, è stata avviata e per giungere al totale ripristino della scuola Presterà, questa volta, potrebbe trattarsi di poco tempo.

