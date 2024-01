Parghelia: scritta antisemita sul muro dello stadio, la denuncia del Comune

Un gesto che offende l’intera comunità e fa comprendere l’importanza di tutelare i valori sani della democrazia in un mondo sempre più incline alla violenza. Sdegno per la scritta antisemita apparsa a Parghelia. A darne comunicazione è la stessa compagine amministrativa che spiega: «A pochi giorni dal 27 gennaio, Giornata della memoria, ricorrenza che a livello mondiale ricorda una delle pagine più tragiche e terribili della storia dell’umanità, una mano ignota, coperta dall’oscurità delle tenebre dentro le quali evidentemente è abituata a muoversi, ha inteso riproporre l’odio contro il popolo ebreo con una scritta a vernice rossa “ebrei bastardi”, seguita dal simbolo che tanta sofferenza e lutti portò in Europa e nel mondo: la svastica nazista, sul muro nei pressi dello stadio comunale». Tanta l’amarezza: «La comunità pargheliese, forte di una cultura e tradizione democratica e antifascista, condanna senza tentennamenti tale vile gesto che, anche se isolato, ripropone la necessità di tenere alta la guardia contro ogni forma di rigurgito fascista e antidemocratico. In questa stagione di guerre, aggressioni, stragi, tentazioni e ambizioni di rivalsa il nostro paese saprà stare con fermezza e convinzione dalla parte della democrazia, della libertà e a difesa della Costituzione». Gli amministratori locali, guidati dal sindaco Antonio Landro, non intendono far passare sottotraccia quanto accaduto: «Nella mattinata di odierna – anticipano – oltre a presentare formale denuncia alle forze di polizia, provvederemo ad eliminare quella che ancora una volta consideriamo una ferita inflitta alla democrazia».

