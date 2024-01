Vibo, in via Pignatari lavori sospesi: attesa per sopralluogo della Soprintendenza

Disagi alla circolazione stradale ma soprattutto alle attività dei commercianti di piazza Maio (o Michele Morelli che dir si voglia). I lavori a Vibo Valentia in via Pignatari sono infatti fermi da circa dieci giorni e non riprenderanno in tempi brevi. Per la prossima settimana è atteso un sopralluogo da parte degli esperti della Soprintendenza archeologica dopo il rinvenimento di alcune fosse granarie, ovvero antiche buche più o meno simili a quelle già emerse dietro piazza Maio. In attesa di tali rilievi (bisognerà catalogare e fotografare quanto ritrovato), il Comune ha imposto lo stop ai lavori pubblici avviati nell’ambito della riqualificazione di via Pignatari. Cantiere sospeso e tutto rimandato alla prossima settimana per l’eventuale ripresa dei lavori (dopo il sopralluogo della Soprintendenza), ma non è da escludere una variazione al progetto originario che interessa in particolare la fognatura, in modo da salvaguardare quanto nascosto sotto i primi strati di terra in via Pignatari. I disagi per i cittadini e i commercianti sono dunque destinatati a durare ancora per un po’, sempre che scavando ulteriormente non venga fuori altro materiale di interesse archeologico.

