La pioggia di fondi per la Calabria e le opportunità da non sprecare: focus a Dentro la notizia

Il nuovo Fondo Sviluppo e Coesione siglato dalla premier Meloni e dal presidente Occhiuto, i fondi del Pnrr e la nuova programmazione europea: in Calabria sono in arrivo tantissime risorse, ma come verranno utilizzate? Si riuscirà finalmente a risollevare questa regione? I temi saranno al centro della nuova puntata di Dentro la notizia, trasmissione di approfondimento condotta da Pier Paolo Cambareri. In diretta dall’Università “Magna Graecia” di Catanzaro Rossella Galati che avrà ospite l’economista Vittorio Daniele. In studio, invece, il consigliere regionale del Partito democratico Raffaele Mammoliti.

Dove seguire la puntata

Dentro la notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv, canale 11 del DTT, canale 411 di TivùSat, 820 di Sky e in diretta sui nostri canali social e in streaming su lacnews24. it. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www. lacplay. it.

LEGGI ANCHE: Trattori allo svincolo di Pizzo, le testimonianze degli agricoltori

Lavoro, gli industriali vibonesi spiegano il paradosso calabrese a Dentro la Notizia

“Dentro la notizia” ha acceso i riflettori sulla sanità vibonese – Video