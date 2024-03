La luce della Pasqua, questa sera LaC Storie fa tappa a Tropea -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Prepararsi alla Santa Pasqua vuol dire mettersi in cammino accanto a Gesù. Dentro la Chiesa e le varie comunità, durante la quaresima, ci si prepara a tale evento con alcune attività spirituali e culturali. Fra le iniziative svolte, c’è quella che un gruppo di persone, per la prima volta, realizza all’interno della Concattedrale di Tropea della rappresentazione del sepolcro della morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, e anche la realizzazione di un cero pasquale usato nella Chiesa cattolica, che simboleggia la luce di Cristo risorto che vince le tenebre della morte e del male. Questo il tema della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo che andrà in onda stasera alle ore 21:30 su LaC Tv.

Dove seguire la puntata

LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it

