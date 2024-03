Mileto, al via la prima edizione del Premio nazionale “Nati per la Musica”

Nasce il premio nazionale “Nati per la Musica”. L’idea è dell’omonimo programma italiano di promozione dell’esperienza sonoro-musicale in famiglia e del Cantiere musicale internazionale, scuola di alta formazione con sede a Mileto. Le due realtà nell’occasione si avvarranno della collaborazione dell’Institut Royal supérieur de Musique et de Pédagogie di Namur (Belgio) e dell’associazione “Libellula Afasp”, e del patrocinio del Comune di Mileto, della sezione regionale della Federazione italiana Medici pediatri e dell’Unione nazionale delle associazioni per la Salute mentale. «La prima edizione del Premio nazionale “Nati per la Musica” – spiega al riguardo la responsabile di NPM Calabria Rita Emanuela Galvagno – sarà assegnata ai progetti di maggior impatto in contesti di povertà educativa e isolamento sociale. Un premio speciale, intitolato al nostro Beato don Francesco Mottola, sarà assegnato anche ai pediatri di famiglia. Qualcuno mi chiede cosa mi spinge a dare il mio contributo, da cosa io sia motivata. Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni passo che il bambino che incontro muove, mano nella mano, con mamma e papà – conclude – è la base di ogni mia motivazione… la stessa che spinge tutta la grande famiglia di Nati per la Musica». L’obiettivo del premio, nello specifico, è di offrire un riconoscimento alla migliore realtà progettuale italiana che abbia saputo fare propri e diffondere i fondamenti del programma Nati per la Musica.

Il riconoscimento verrà assegnato alla realtà locale (gruppo di coordinamento NpM, associazione, scuola, studio pediatrico in rete) che si sia distinta nel: promuovere la diffusione della musica in famiglia, con bambini e bambine in età prescolare; fornire indicazioni e stimoli su come proporre un’esperienza sonora e musicale in maniera non occasionale fin dai primi mesi di vita del bambino e nel periodo prenatale; diffondere le conoscenze sul rapporto tra musica e sviluppo cognitivo, emotivo e socio-relazionale del bambino; promuovere il lavoro in rete fra le diverse professionalità e istituzioni che operano per la promozione delle buone pratiche in famiglia. La segreteria nazionale di NpM segnalerà alla segreteria organizzativa del Premio, con sede nel Cmi di Mileto, le tre realtà territoriali che risponderanno ai requisiti qualitativi di valutazione presenti nel bando. I tre progetti saranno successivamente sottoposti al giudizio insindacabile di una giuria, composta da professionalità del mondo della musica, della pedagogia e della pediatria, che si pronuncerà entro e non oltre il 15 aprile 2024. Per quanto riguarda il premio speciale intitolato al Beato don Mottola, esso sarà assegnato a un pediatra che, aderendo al programma, abbia promosso nel modo più efficace e continuativo, la pratica della musica in famiglia fin dalla più tenera età. In questo caso le segnalazioni potranno essere inoltrate da famiglie e referenti territoriali direttamente alla segreteria del premio, unitamente a una breve descrizione delle motivazioni fondanti la scelta di candidatura. In entrambi i casi le segnalazioni dovranno giungere entro e non oltre il prossimo 31 marzo. La cerimonia di assegnazione del premio è programmata per il 21 giugno 2024, in occasione della Festa della Musica, presso l’auditorium “Umberto Micheli” del Cantiere musicale internazionale, sorto 13 anni fa su input del noto maestro di pianoforte miletese Roberto Giordano.

