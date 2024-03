I riti della Settimana Santa: focus nella nuova puntata di Dentro la notizia

Dai riti della Settimana Santa alla riscoperta del vero messaggio evangelico. Nel giorno del Venerdì Santo, il vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Attilio Nostro sarà ospite di Dentro la Notizia, la striscia quotidiana di informazione condotta da Pier Paolo Cambareri. Dagli studi di LaC Tv il messaggio di Pasqua del vescovo ai calabresi, per ridare centralità e priorità alla fede. L’appuntamento è come di consueto alle ore 14:30.

Dentro la Notizia va in onda dal lunedì al venerdì in onda alle 14:30 su LaC Tv

