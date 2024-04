Limbadi, rilasciato il patentino fitosanitario a 30 agricoltori

Si è concluso ieri, con l’esame finale, il secondo corso organizzato dall’Amministrazione comunale di Limbadi in collaborazione con il Centro di sviluppo agricolo Arsac di Vibo Valentia, per il rilascio del patentino fitosanitario, rivolto agli agricoltori del paese e non solo. Circa 30 partecipanti hanno ottenuto il certificato utile per l’acquisto e utilizzo di prodotti da destinare alle colture. «L’Amministrazione – si legge in una nota del Comune – attraverso l’impegno del presidente del Consiglio, Vincenzo Lentini, e dell’assessore all’Agricoltura, Nicola Nicolino, ha svolto un’attività di politica agricola a favore del territorio e dei propri agricoltori offrendo gratuitamente in loco l’organizzazione di un corso di estrema importante per la loro attività». Il sindaco Pantaleone Mercuri e la compagine amministrativa hanno infine ringraziato il dottor Maurizio Angotti, responsabile del Centro di sviluppo agricolo Arsac di Vibo Valentia, «che si è reso disponibile per la realizzazione di questo corso, dimostrando, anche questa volta, un attaccamento al nostro Comune».

