A Tropea l’incontro annuale delle Unioni ex allievi della “Famiglia Salesiana Calabrese”

A Tropea lo scorso 2 giugno si è tenuto e incontro annuale della Famiglia Salesiana Calabrese con le Unioni ex allievi di Vibo Valentia, Lamezia Terme e Soverato. «Una domenica densa di significato quella del 2 giugno 2024, nella quale momenti significativi della nostra vita civile e religiosa si incontrano e si fondono», si legge in una nota.

«L’ incontro, ormai tradizionale, si è svolto in una luminosa e calda mattinata nello straordinario scenario della magnifica struttura del Tui Blue di Tropea – prosegue la nota -. Una cornice nella quale l’equilibrio cromatico e paesaggistico del curatissimo parco a picco sul mare, hanno fatto da sfondo all’ attesa kermesse. Caloroso come sempre è stato il primo momento di accoglienza degli ospiti da parte della dott.ssa Carmela Genco, presidente dell’ Unione di Vibo Valentia e dell’avvocato Vito Cesareo, vicepresidente vicario della Federazione Calabra Ex Allievi salesiani, che hanno accolto i numerosissimi partecipanti provenienti da Vibo, da Lamezia, da Soverato e da molte altre località calabresi».

«Un breve momento di preparazione dell’altare e ci si è immersi nell’ essenzialità di questa domenica dedicata al Corpo di Cristo. E’ stato nello spezzare il Pane della Mensa Eucaristica, che si è concretizzato l’essere una grande famiglia in comunione con don Michele Putrino, in una celebrazione intensa e partecipata, nella quale il celebrante, nell’ omelia, ha ricordato il profondo significato dello stare assieme nell’ Eucarestia come fece Gesù nell’ ultima cena. Lo stare insieme, è vivere anche momenti di fraternità gioiosa attorno ad una tavola imbandita, non solo di ottimo cibo, ma soprattutto di cordialità, sorrisi, chiacchiere, incontri. Grande gioia all’ arrivo di S. E. Mons. Attilio Nostro, vescovo di Mileto Nicotera Tropea, al quale la presidente dell’ Unione di Vibo Valentia dott.ssa Carmela Genco, ha rivolto un deferente saluto; ha ricordato don Bosco, con il suo carisma salesiano, quello del comunicare e dello stare insieme, come realmente si è concretizzato in questa bella giornata». Si legge ancora nella nota.

«Quello di questa giornata indimenticabile è stato un momento di alto significato ecclesiale – conclude la nota -, e, anche se solo per esprimere la gioia di esserci, e testimoniare con le proprie esperienze vorremmo ricordare quanti hanno vissuto questo bel momento: Don Vincenzo Longo, direttore Salesiani Vibo, la Famiglia salesiana di Vibo , l’Unione Ex allievi Don Bosco Lamezia, l’Unione Giuristi Cattolici Lamezia, il Cenacolo Amici di Don Bosco Lamezia, concretizzando il concetto di famiglia e comunità viva e presente».