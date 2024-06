Parghelia, parte il progetto “Estate sicura” per il controllo del territorio

L’obiettivo per l’amministrazione guidata da Antonio Landro, è di rafforzare il presidio del centro urbano e delle aree di balneazione, al fine di garantire la sicurezza, anche stradale, a cittadini e villeggianti che hanno scelto Parghelia quale meta per le loro vacanze estive. I circa 33mila euro di fondi a disposizione dell’ente comunale, sono frutto dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per l’anno 2024. Il progetto “Estate sicura 2024”, anche alla luce del recente ottenimento per Parghelia della “Bandiera Blu”, si struttura su due precisi scenari: quello diurno e quello notturno. Nel primo caso, secondo gli amministratori, «possono verificarsi comportamenti illeciti sia di natura amministrativa che penale, che possono mettere a rischio la quiete di residenti e turisti».

Nel secondo caso invece, «l’afflusso turistico aumenta in quanto la via principale del comune viene chiusa al traffico, pertanto è necessario procedere al controllo delle vie periferiche». Per vigilare sulla sicurezza interna, le spiagge, garantire massima efficienza nella gestione del traffico e tutelare l’ambiente da incendi ed abbandono selvaggio di rifiuti, l’ente ha già provveduto ad ampliare il parco veicoli, con in recente acquisto di un ciclomotore in dotazione alla Polizia municipale, oltreché predisporre l’assunzione fino a ottobre di una nuova figura in seno all’organo di vigilanza. Nel complesso, l’ente si doterà di tre nuovi agenti di Municipale ed un ausiliario del traffico. «Vogliamo migliorare sensibilmente la vivibilità e l’accoglienza del nostro territorio – hanno in fine fatto sapere gli amministratori -, nonché incentivare il rispetto delle regole».

