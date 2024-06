“Cucine da incubo”, lo chef Cannavacciuolo porta Tropea in Tv: attesa per la puntata

Locandina programma tv

Giovedì 20 giugno Tropea sbarca su Sky Uno, grazie al format “Cucine da incubo” di chef Antonino Cannavacciuolo. Occhi incollati allo schermo, dalle ore 21:15, per il secondo appuntamento del seguitissimo programma che porta lo chef nelle peggiori cucine d’Italia nel tentativo di riorganizzarle e farle rifiorire. Le telecamere di Sky sono di fatto approdate nella “Perla del Tirreno” tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio scorsi, a caccia di quella realtà locale “da incubo” che più potesse incuriosire ed attrarre Cannavacciuolo. Il fermento, nell’attesa, cresce in città ed in molti hanno già iniziato a parlarne e a postare anche sui social i selfie che, qualche fortunato o casuale passante, è riuscito nei mesi addietro a scattare con lo chef-vip.

Tropea, infatti, appena sparsasi la voce del suo arrivo per le riprese, ha accolto calorosamente uno dei volti più celebri del panorama televisivo nazionale e gastronomico del Paese. Ora, dunque, non resta che attendere ancora qualche giorno prima di scoprire quale “incubo” Cannavacciuolo abbia riscontrato nelle cucine del noto ristorante “Angelo del mare” e come, assieme a tutta la squadra del programma, abbia deciso di trasformare e far rifiorire quella realtà.