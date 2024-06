Un momento della formazione

Il successo dei corsi sulla celiachia organizzati dal Comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia dimostra quanto sia importante sensibilizzare le imprese turistico-ricettive sui disturbi alimentari. Grazie alla formazione fornita da professionisti esperti, i partecipanti hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie per offrire un servizio inclusivo e di qualità ai propri clienti. «Si tratta di iniziative, al di là degli aspetti etici e connessi all’inclusione di persone con disturbi alimentari – ha fatto sapere la presidente del Comitato Antonella Mancuso -, che hanno anche un risvolto concreto. Dai dati emerge un aumento dell’incidenza della celiachia nella popolazione. Se prima il rapporto era di 1 a 120 abitanti, adesso è passato da 1 a 80».

«In sostanza, si va verso la necessità di accontentare una sempre più ampia fetta di mercato che altrimenti resterebbe esclusa. L’apprezzamento espresso dai partecipanti ai corsi indica l’esigenza di proseguire su questa strada. Per questa ragione come Comitato – ha poi concluso -, abbiamo deciso di estendere le iniziative anche al periodo invernale per dare l’opportunità a quanti non hanno avuto modo di partecipare di poterlo fare nei prossimi mesi». La formazione è stata assicurata da professioniste esperte della patologia e della gestione della dieta senza glutine nell’ambito della ristorazione e della ricezione turistica. I corsi sono stati appositamente organizzati per offrire ogni informazione utile alla preparazione di piatti senza glutine e ad una più efficace gestione del servizio.