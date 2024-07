Spilinga, tre giorni di gusto e divertimento con Junior Chef

Locandina evento

Dal 30 luglio al 1 agosto, a Spilinga, l’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Accademia internazionale cucina mediterranea organizza “Junior Chef”, tre giorni di laboratori esperienziali dedicati ai più piccoli. In un clima di gioia e condivisione, i bambini dagli 8 ai 12 anni saranno guidati da chef qualificati, manager e professionisti del settore alla scoperta dei segreti di una sana e corretta alimentazione. Attraverso attività ludiche e ricreative, i piccoli chef impareranno a preparare ricette semplici e gustose, utilizzando ingredienti freschi e di stagione. Ogni giorno un laboratorio diverso sarà dedicato a un tema specifico:

30 luglio: “Le mani i pasta” , i bambini impareranno a preparare la pasta fresca a mano, secondo la tradizione italiana.

, i bambini impareranno a preparare la pasta fresca a mano, secondo la tradizione italiana. 31 luglio: “Prodotti Bio e km0, tra tradizione ed innovazione” , focus sui prodotti biologici e a km0, con la riscoperta dei sapori tipici del territorio e la sperimentazione di ricette innovative.

, focus sui prodotti biologici e a km0, con la riscoperta dei sapori tipici del territorio e la sperimentazione di ricette innovative. 1 agosto: “La cucina mediterranea, sana e corretta alimentazione”, i bambini scopriranno i principi base di una dieta mediterranea, ricca di nutrienti e benefica per la salute.

Come in un vero talent culinario, i piccoli chef saranno valutati da una giuria d’eccezione: i loro stessi genitori. Un modo divertente per condividere l’esperienza con la famiglia e assaggiare le creazioni dei mini chef. La manifestazione è un’occasione unica per educare i bambini all’importanza di un’alimentazione sana e farli divertire allo stesso tempo. Un’esperienza che li avvicinerà al mondo della cucina in modo creativo e stimolante, insegnando loro il valore del cibo e il gusto per la tradizione.