Ultimo arriva a Tropea e canta la sua “Altrove” in mare con i fan – Video

Dopo le Eolie con la sua barca eccolo spuntare nelle acque cristalline della Perla del Tirreno. Un po' di riposo per il cantautore romano in seguito al grande successo negli stadi

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Oltre 400mila biglietti venduti e tanti sold out nel suo tour negli stadi di mezza Italia. Ora per Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è tempo di riposarsi un po’ e ricaricarsi in vista delle prossime sfide musicali. E la sua «solita settimana di pace», così l’ha definita lui stesso sui social, l’ha portato nella giornata di ieri anche a Tropea. Lui stesso ha pubblicato su Instagram una storia che lo immortala a bordo della sua barca all’ombra della caratteristica falesia tropeana. Si vede l’acqua cristallina, il sole che batte sulla roccia… ma soprattutto i tanti fan che a nuoto o sui pedalò circondano il cantautore romano e intonano con lui una delle sue canzoni più note “Altrove”.

“Parlami, portami altrove tra stelle accese e spiagge vuote” cantano i fan entusiasti di avere di fronte il proprio beniamino, che anche nei giorni scorsi durante il suo giro in barca alle Eolie non si è sottratto ai selfie persino in mezzo al mare. Una boccata d’ossigeno per Ultimo, dopo il grande successo del tour e l’annuncio della gravidanza della sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo. Proprio le isole Eolie sono state definite dal cantante «il mio posto preferito dove venire a staccare», e chissà che anche la Perla del Tirreno a questo giro non lo abbia conquistato.