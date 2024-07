Ultimo nel Vibonese: i fan accerchiano la sua barca e cantano Altrove. Lui sui social: «Incredibile. È amore» – VIDEO

Il cantautore romano è in vacanza a Tropea ma l’incontenibile entusiasmo dei suoi ammiratori lo segue anche in mezzo al mare

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

«Stavo dormendo dopo pranzo in mezzo al mare della Calabria. Sento diversi gommoni suonare il clacson con le mie canzoni e mi sveglio. Scendo e trovo tutto questo. Puoi chiamarlo amore». Ultimo travolto dall’affetto dei fan vibonesi che lo assediano anche in mezzo al mare di Tropea, dove cantautore romano sta trascorrendo le sue vacanze. Un assedio non certo fastidioso, ma frutto di autentico affetto per il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove proposte, tra gli autori più apprezzati della scena musicale contemporanea.

Lo dimostrano gli oltre 400mila biglietti venduti in occasione del suo tour negli stadi di mezza Italia. Ora per Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, è tempo di ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni. E per farlo ha scelto anche il mare vibonese, a bordo della sua barca al largo di Tropea, per quella che ha definito la sua «solita settimana di pace». Pace sì, ma fino a un certo punto, visto che l’entusiasmo dei fan calabresi è incontenibile. Così, è stato accerchiato di a decine di barche e gommoni, ma anche da bagnati a nuoto e in pedalò, tutti a intonare la sua canzone attualmente in cima alle classifiche, Altrove.

Un’accoglienza non molto diversa da quella che gli era stata riservata qualche giorno fa alle Eolie, dove ovunque andasse si sentivano i fan intonare: “Parlami, portami altrove tra stelle accese e spiagge vuote”. Insomma, vento in poppa per l’amatissimo cantante che recentemente ha annunciato di aspettare un bambino insieme alla sua fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo.