Stazione di Vibo-Pizzo, una “piscina” accoglie i viaggiatori: perdita d’acqua e maxi buca davanti all’ingresso – Video

Carenza idrica? Non alla stazione di Vibo Valentia-Pizzo. O meglio, non davanti alla stazione dove l’acqua per strada è così tanta che si è formato un vero e proprio lago. Un piccolo lago, ormai lì da settimane, che mette in pericolo l’incolumità di automobilisti e pedoni. I primi infatti rischiano di non vedere una maxi buca che si è creata proprio davanti all’ingresso dello scalo ferroviario più importante della provincia, e di finirci dentro con la possibilità di spaccare una ruota. L’acqua, che come mostra il video che vi proponiamo sembra sgorgare da una crepa nell’asfalto, bagna poi gli scalini d’accesso alla stazione con il rischio per chi ci sale o scende di scivolare e cadere rovinosamente.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Proprio l’area esterna alla stazione di Vibo-Pizzo da inizio mese è oggetto di lavori che rientrano in «un più ampio progetto che Rfi sta realizzando nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’impianto ferroviario, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro – aveva fatto sapere al tempo la società del gruppo Fs -. Il completamento dei lavori di restyling degli spazi interni e delle aree esterne alla stazione di Vibo-Pizzo, inserita nel Piano di RFI che interessa le 600 stazioni più frequentate della rete nazionale, è previsto entro la fine dell’anno. In particolare, i lavori nell’area esterna destinata ai parcheggi, che restituiranno ai pendolari di Vibo-Pizzo uno spazio organizzato e funzionale alla sosta dei veicoli, saranno completati entro ottobre-novembre». Proprio i lavori nell’area dei parcheggi con il conseguente divieto di sosta, a partire dal 4 luglio e fino alla fine dei lavori, aveva generato non poche polemiche soprattutto tra i pendolari.