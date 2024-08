Strade nel Vibonese, dalla Provincia interventi per oltre 28 milioni. L’Andolina: «Viabilità critica ma ora inversione di tendenza» – Video

In conferenza stampa il presidente dell'Ente ha illustrato la programmazione da qui al 2029. Parte delle risorse derivano da finanziamenti straordinari reperiti negli ultimi 18 mesi

Una conferenza stampa per informare sullo stato dell’arte della viabilità vibonese con riferimento alle strade provinciali. Si è tenuta questa mattina a Vibo Valentia nella sala consiliare del Palazzo della Provincia, a informare la stampa presente è stato il presidente dell’Ente, Corrado L’Andolina, che ha illustrato le opere oggetto della programmazione dell’amministrazione in carica a cui si sommano quelle dell’amministrazione precedente e che sono state integralmente confermate. «Quella vibonese è una viabilità sicuramente critica ma sulla quale c’è una programmazione molto importante che mette in evidenza una Provincia vivace, vitale e soprattutto laboriosa e attenta. Alle censure subite di recente noi rispondiamo concretamente con la programmazione», ha commentato il presidente L’Andolina.

Si tratta di 81 interventi programmati fino al 2029 per un importo complessivo di 28,5 milioni di euro, di cui 20 milioni e 200mila euro circa che corrispondono a finanziamenti erogati dallo Stato a tutte le Province e 8 milioni e 300mila euro che sono invece risorse straordinarie destinate alla Provincia di Vibo Valentia. «È una circostanza questa che non si vedeva davvero da tanto tempo qui a Vibo e che vale la pena rimarcare perché segna una significativa inversione di tendenza, cioè il 40% degli investimenti deriva da finanziamenti straordinari reperiti nel corso degli ultimi 18 mesi, credo sia un bel risultato davvero», ha sottolineato L’Andolina.

Oggetto di particolare attenzione nel corso dell’incontro con i giornalisti e alcuni sindaci del territorio, le arterie che presentano le maggiori criticità, tra queste la strada provinciale 95 o ex522, la Vazzano-Vallelonga (da oggi riaperta alla circolazione dei mezzi pesanti) e la strada provinciale per Triparni. Tra i temi affrontati anche quello relativo al decespugliamento: «Ho avuto una bella collaborazione con i Comuni delle Serre e delle Preserre in occasione del decespugliamento ma devo dire anche con alcuni Comuni costieri e dell’hinterland vibonese, non tutti i problemi sono risolti, abbiamo delle criticità anche sulla pulizia successiva al decespugliamento ma anche là dei passi avanti significativi sono stati fatti».