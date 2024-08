Lavori per oltre 28 milioni di euro sulle strade vibonesi, ecco tutti gli 81 interventi programmati dalla Provincia

«Io non ho memoria, devo dire la verità, di finanziamenti straordinari così corposi per la provincia di Vibo in epoca recente. In qualche modo c’è stata un’inversione di tendenza che è stata dirompente». È il commento soddisfatto del presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina che, nella giornata di ieri, ha incontrato la stampa locale e alcuni sindaci del territorio per fare il punto sulla viabilità vibonese. Viabilità che è interessata da una ricca programmazione che conta ben 81 interventi, di cui 24 programmati dall’attuale amministrazione. L’importo complessivo, tra fondi ordinari e straordinari, oggetto di programmazione è pari a 28.507.550,27 euro.

Nel dettaglio, corrispondono a 20.207.550,57 euro i fondi erogati dallo Stato a tutte le Province. In aggiunta, le risorse straordinarie destinate dal gennaio 2023 a oggi alla Provincia di Vibo Valentia per un totale di 8 milioni e 300mila euro euro, dei quali 900mila euro con l’emendamento Mangialavori (500mila nell’annualità 2024 e 400mila nell’annualità 2025); 4 milioni e 500mila euro con l’emendamento Mangialavori alla finanziaria 2024 (DM 42/20024) spalmati su tre annualità da 1 milione e 500mila euro euro (2024-2025-2026); e infine 2 milioni e 900mila euro di fondi della Protezione civile regionale (2 milioni e 200mila da destinare alla messa in sicurezza della SP 45 Ponte Angitola-Polia e 700mila alla messa in sicurezza della SP 3, SS 110-Maierato).

Andiamo allora a vedere, attraverso le parole del numero uno della Provincia di Vibo Valentia, qual è la situazione delle arterie principali e quali saranno i lavori su di esse. Infine, le tabelle con i singoli interventi in programma da qui al 2029.