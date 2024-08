Il “bacio” di Ferragosto: è il giorno dello spettacolare tramonto dalla Costa degli Dei quando il sole scompare nello Stromboli

Una magia che si ripete ogni anno, per due volte all’anno. Uno spettacolo della natura che non ci si stanca mai di guardare e di fotografare. È il suggestivo tramonto sullo Stromboli, visibile dall’intera costa vibonese e che anche in questi giorni sta regalando stupore e incanto a residenti e turisti, alcuni per la prima volta di fronte a una visione del genere. In ognuna delle località della Costa degli Dei c’è un giorno preciso in cui il sole viene “inghiottito” dalla bocca del vulcano, quel vulcano a cui ogni vibonese è affezionato, così vicino e sempre lì a impreziosire l’orizzonte.

Succede tra fine marzo e i primi di maggio e poi dagli inizi di agosto fino a metà settembre: ogni giorno un punto di osservazione diverso, con gli occhi sempre puntati sulle vicine isole Eolie per ammirare il bacio perfetto tra il sole e lo Stromboli. Il tutto incorniciato dai riflessi del mare e dall’esplosione di colori infuocati che accompagnano i tramonti a queste latitudini. Un fenomeno talmente unico e bello che un gruppo di cittadini costituitosi in associazione, qualche anno fa, lo propose come Patrimonio immateriale dell’umanità Unesco.

Anche quest’anno lo spettacolo ha avuto il via i primi di agosto da Nicotera e giorno dopo giorno è possibile assistervi risalendo la costa. Ed ecco che pure nella giornata di Ferragosto, eventuali nuvolette o foschia permettendo, si paleserà davanti agli occhi stupiti di chi vorrà fermarsi ad ammirarlo. Nello specifico, in questi giorni il punto di osservazione perfetto è a Capo Vaticano – oggi in particolare nella zona tra le località Tono e Ruffa. Un 15 agosto speciale quindi, anche per le migliaia di turisti che affollano la località turistica calabrese nota soprattutto per il suo meraviglioso mare.

Nelle prossime settimane sarà la volta di Tropea, verso il 29 agosto; intorno al 10 settembre poi, tramonto speciale a Vibo Marina e Briatico. Infine a Pizzo tra il 12 e il 13 settembre.