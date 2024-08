Oggi e domani in piazza Badia si esibiranno i “Ciao Rino” e “Daniele si Nasce”, trionfatore nel noto programma Tale e Quale Show nei panni di Renato Zero

L’effige di San Rocco

A Mileto entra nel vivo l’edizione 2024 della festa patronale di San Rocco promossa dalla parrocchia San Benedetto-Santissima Trinità guidata da don Salvatore Cugliari. Dopo i tradizionali incanti e le attrazioni per bambini di ieri, questa sera 17 agosto in piazza Badia si svolgerà il concerto dei “Ciao Rino”, band che da 25 anni propone nelle varie piazze italiane un repertorio tutto dedicato al mitico cantautore crotonese Rino Gaetano. L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, il quale nel corso della serata procederà a consegnare ai vincitori l’edizione 2024 del Premio Mileto. La festa patronale in onore di San Rocco si concluderà domani 18 agosto con il sosia di Renato Zero, Daniele Quartapelle.

Il protagonista della serata, in arte “Daniele Si Nasce” – così come sottolineano gli organizzatori – ha trionfato a “Tale e Quale Show”, il noto programma in onda su RaiUno, «convincendo la giuria normalmente composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, per l’occasione arricchita da Leonardo Pieraccioni e dall’attore Ubaldo Pantani, quest’ultimo presentatosi nei panni del maestro Giovanni Allevi. Nativo di Roma – spiegano – e con una grande passione per la musica e per il cantautore de “I migliori anni della nostra vita”, da cantante e showman regalerà al pubblico molto più di una semplice imitazione, avendo la mimica, l’interpretazione, i toni e la gestione del palcoscenico del grande Renato Zero. In occasione dell’evento conclusivo in piazza Badia – concludono – metteremo a disposizione 500 posti a sedere, affinché gli spettatori si possano godere nel migliore dei modi lo spettacolo».