Mileto, due atleti del Burundi si aggiudicano la XIII edizione della corsa La Normanna

Per il terzo anno consecutivo è un atleta del Burundi ad aggiudicarsi la corsa podistica internazionale su strada “La Normanna”. Nel 2022 e nel 2023 a vincere fra gli uomini la prestigiosa gara in programma a Mileto è stato Celestin Ndikumana. In questa XIII edizione, invece, a trionfare sul circuito cittadino – omologato dalla Federazione italiana di atletica leggera sulla distanza dei 10 chilometri – è stato il connazionale Jean Marie Niyoumiza. Alle sue spalle l’altro atleta del Burundi Leonce Bukuru, seguito a ruota dal bravo podista italiano Emanuele Ferrari.

È burundiana anche la vincitrice della competizione femminile de La Normanna, edizione 2024. Si tratta, in questo caso, di Violette Ndaiykengurukiye, giunta prima al traguardo precedendo, rispettivamente, la keniana Emily Keroben e l’italiana Laura Nardo, già terza lo scorso anno. L’annuale festa del podismo calabrese ha preso il via alle 17 circa con la corsa dedicata ai mini atleti. Subito dopo si è svolta la non competitiva riservata al settore amatoriale. Fra i partecipanti, più forte di qualsiasi difficoltà fisica, l’inossidabile Francesco Grillo con la sua immancabile carrozzina, anche quest’anno presentatosi ai nastri di partenza con il prezioso Rocco Muzzopappa.

I “Top Runners” uomini e donne sono entrati in scena alle 19.30 circa, sul tracciato urbano ideato dal patron dell’associazione “MiletoMarathon”, Salvatore Auddino. Terminata la gara, La Normanna è proseguita con la cerimonia di premiazione svoltasi sul palco allestito in piazza Pio XII. A premiare i vari vincitori ci hanno pensato, tra gli altri, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, il presidente regionale della Fidal Vincenzo Caira, il delegato di Sport e Salute Walter Malacrino, il presidente Asi Michele La Rocca e Michela Tulino, main sponsor dell’evento. Quest’anno i vincitori hanno ricevuto, tra gli altri, un premio speciale, la medaglia dedicata alla Serva di Dio Natuzza Evolo, con al suo interno l’immagine della grande chiesa “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” della Villa della Gioia di Paravati, prossima ad essere elevata a santuario.