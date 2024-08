Il maltempo mette a dura prova gli eventi estivi: a Pizzo rinviata la Sagra del tonno e del tartufo gelato

Il maltempo mette a dura prova sagre ed eventi in programma in questi giorni nel Vibonese. Proprio a causa delle avverse condizioni meteo, a Pizzo è stata rinviata la Sagra del tonno e del tartufo gelato. La manifestazione gastronomica che era in programma oggi 18 agosto slitta quindi a sabato 24. La decisione è stata presa al termine di una riunione tra l’amministrazione comunale, il comando dei vigili urbani e gli organizzatori, che hanno chiesto il rinvio di sette giorni. «Al primo posto la sicurezza dei partecipanti, sotto ogni punto di vista», sottolineano.

Stessa decisione è stata presa a Zambrone, dove a causa della pioggia si è deciso di rinviare il tanto atteso Tamburello Festival, che era in programma sempre per oggi. E il maltempo che questa mattina si è abbattuto anche sulla provincia vibonese, lascia in bilico anche la processione in mare della Madonna a Vibo Marina: qui nelle prossime ore gli organizzatori comunicheranno la decisione definitiva.