La pioggia concede una tregua, la festa della Madonna a Vibo Marina inizia: «Pronti a sospendere se peggiora»

La pioggia ha concesso una tregua che ha convinto gli organizzatori a svolgere regolarmente la tradizionale festa della Madonna in programma questa sera a Vibo Marina. la festa inizia, «Pronti a sospendere se peggiora», fanno sapere dal comitato.

I festeggiamenti in onore di Maria Ss. del Rosario di Pompei, protettrice del porto di Vibo Marina, hanno rischiato di saltare per il maltempo che da questa mattina imperversa sulla costa.

L’evento, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di agosto, è molto sentito dalla comunità locale ma è anche un forte attrattore turistico per il centro rivierasco, che proprio in questi giorni registra il massimo afflusso di visitatori e vacanzieri.

Questa sera alle 21.00 nel piazzale della Capitaneria di Porto si svolgerà la Santa Messa presieduta dal Vescovo Attilio Nostro. Seguirà la suggestiva processione in mare nelle acque antistanti il Porto e i fuochi d’artificio finali.