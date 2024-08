La comunità di Ricadi verso il Giubileo: designata capofila nella Rete delle città che venerano Santa Domenica

L'importante nomina è avvenuta durante l'incontro che si è recentemente tenuto in provincia di Messina. L'obiettivo è unire tutte le realtà in iniziative culturali e religiose comuni

Il Comune di Ricadi è stato designato capofila della Rete delle città di Santa Domenica. Questa importante nomina è avvenuta durante l’incontro che si è tenuto nella comunità di Santa Domenica Vittoria (Messina) in occasione della festa dedicata alla Santa. La rete, coordinata da Giuseppe Semeraro e supportata da Grazia Pignatelli per la comunicazione, ha l’obiettivo di unire tutte le città che venerano Santa Domenica, promuovendo iniziative culturali e religiose comuni.

In particolare, la rete si concentrerà sull’organizzazione di eventi e celebrazioni in vista del Giubileo, un momento di grande importanza per la Chiesa e per tutti i fedeli. Durante l’incontro, i sindaci delle città aderenti alla rete hanno ratificato il procedimento di costituzione ufficiale della rete stessa per l’anno 2024-2025, ponendo così le basi per una collaborazione duratura e proficua.