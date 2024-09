A Mileto tra musica, teatro e dibattiti successo per la Giornata dell’emigrante

Musica, teatro, arte pittorica, dibattito e letture dedicate su un aspetto molto delicato e particolarmente sentito come quello dei tanti che si ritrovano costretti a lasciare la propria terra per un futuro migliore, in cerca di fortuna. Un tema di grande attualità e una “piaga” che ancora oggi attanaglia la Calabria, nel frattempo divenuta, paradossalmente, anche agognato punto d’approdo per migliaia di extracomunitari che giornalmente giungono dall’Africa a rischio della loro vita. Questi, in breve, i contenuti dell’edizione 2024 della Festa dell’Emigrante, organizzata con successo e con grande partecipazione di pubblico nella cittadina normanna dall’associazione “Sei di Mileto se… Ricordi”, con il contributo dell’amministrazione comunale. La kermesse, presentata da Daniela Primerano, si è svolta nella splendida cornice del Parco urbano Nicholas Green. Nell’occasione, in scena sono entrati diversi artisti locali, presenti con le loro opere a una mostra di pittura curata dal maestro Mimmo Corrado.

Successivamente, nell’area dell’anfiteatro (preceduti da un interessante momento di letture e dibattito sul tema dell’emigrazione), a fungere da protagonisti sono stati il poliedrico attore e regista vibonese Paolo Cutuli (voce e regia) e la brava musicista-soprano Rosaria Fabiana Angotti (canto, chitarra e tastiera), con lo spettacolo teatrale “Mio Sud”, reading letterario performativo di autori del Meridione italiano. L’esibizione dei due artisti è stata molto apprezzata dal pubblico presente. Nel corso dell’edizione 2024 della Giornata dell’emigrante, il sindaco Salvatore Fortunato Giordano e l’assessore al ramo Francesco Ciccone hanno consegnato un premio alla carriera a Colombo Minniti, rinomato chitarrista e compositore di musica jazz, nativo proprio di Mileto. Minniti dalla sua vanta prestigiose collaborazioni con i più grandi jazzisti internazionali. Non a caso è stato definito dallo storico clarinettista Tony Scott “un musicista di rara sensibilità e fuori dal comune”.