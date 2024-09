Occhio al divieto di sosta, il Comune di Vibo annuncia tolleranza zero per le auto che impediscono la pulizia delle strade

Al fine di consentire una efficace e corretta operazione di spazzamento delle strade sono presenti divieti di sosta in alcune vie di Vibo Valentia e Vibo Marina. Divieti che però, purtroppo, spesso non vengono rispettati dagli automobilisti. Una situazione che determina difficoltà negli interventi della ditta che effettua il servizio ambiente, sulla quale l’amministrazione non intende transigere. Per questa ragione l’amministrazione, raccogliendo le segnalazioni della ditta, rammenta alla cittadinanza l’esistenza di alcuni divieti disposti già dall’ottobre 2021. La comunicazione è contenuta in una nota di Palazzo Razza.

«L’interesse dell’amministrazione comunale – si fa rilevare – è quello di risolvere la problematica con piglio collaborativo e non repressivo. È per questo che si invitano i cittadini a parcheggiare correttamente le auto rispettando le norme del codice della strada, poiché alcune violazioni, oltre a comportare pericoli e disagi per la viabilità, determinano inefficienze nelle operazioni di pulizia e spazzamento». Per questa ragione, lunedì mattina, 9 settembre, e nei giorni seguenti, gli operatori della Muraca saranno affiancati da agenti della Polizia locale ed ogni violazione verrà sanzionata con la relativa multa, e se necessario verrà inviato il carroattrezzi per la rimozione del veicolo.

Le vie interessate dal provvedimento sono le seguenti.

Via Vittorio Veneto lato dx nei giorni di martedì e sabato dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Corso Umberto I°, lato dx – tratto compreso tra via Mazzini e Scesa del Gesù – nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Diana Recco lato sx nei giorni di martedì e sabato dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Gioacchino Murat lato sx nei due sensi di marcia (lato adiacente lo spartitraffico) – tratto compreso tra Corso Umberto I° e via Scrimbia (hotel Vecchia Vibo) – nei giorni di martedì e sabato dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Terravecchia Inferiore lato sx – tratto compreso tra via E. Gagliardi e Corso Vittorio Emanuele III – ogni giovedì dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Potiri lato sx nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Enrico Candela lato dx ogni martedì e sx ogni giovedì sempre dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Salvo d’Acquisto (strada senza uscita) lato dx in entrata ogni martedì e lato dx in uscita ogni giovedì, sempre dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Perlasca (strada senza uscita) lato dx in entrata ogni martedì e lato dx in uscita ogni giovedì, sempre dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via N. Froggio ogni martedì lato dx nella direzione di marcia da via G. XXIII verso via Olivarella e ogni giovedì lato dx nella direzione di marcia da via Olivarella verso via G. XXIII sempre dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Pietro Colletta nei giorni di martedì lungo il lato dx e sabato lungo il lato sx dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Luigi Razza, lato dx – tratto compreso tra via E. Gagliardi e via Ipponion – nei giorni di martedì dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Enrico Gagliardi lato dx nei giorni di martedì e sabato dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

Via Emilia – Vibo Marina – lato dx in uscita (direzione di marcia dal Molo verso via C. Colombo) nei giorni di lunedì dalle ore 06.00 alle ore 08.00 e lato dx in entrata (da via C. Colombo verso il Molo) nei giorni di sabato dalle ore 06,00 alle ore 08,00;

I veicoli in sosta durante tale periodo verranno rimossi con carroattrezzi, con spese a carico del proprietario, previa applicazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada.