Carabinieri Serra San Bruno, Barillari saluta il capitano Conigliaro: «È stato un punto di riferimento»

«A nome di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale porgo un sentito ringraziamento al capitano Francesco Conigliaro per l’impegno profuso in questi anni di servizio svolti a Serra San Bruno». Con parole di affetto e stima, il sindaco Alfredo Barillari, saluta l’ufficiale in partenza da Serra San Bruno dopo anni alla guida della Compagnia carabinieri.

«Durante il mandato da primo cittadino – sottolinea il sindaco – il capitano ha rappresentato per me un saldo punto di riferimento nell’affrontare le problematiche del territorio. Così come lo è stato per tutto il circondario, per tutto il tempo in cui ha ribadito il valore della legalità come strumento di progresso e civismo per tutta la cittadinanza». Il capitano Conigliaro prenderà servizio a Villa San Giovanni: «Sono certo – aggiunge Barillari – che porterà nel cuore la nostra cittadina sentendosi legato alla nostra Serra».

Il sindaco ha poi omaggiato l’ufficiale con un medaglione celebrativo dedicato a San Bruno, creato in occasione dell’anno di preghiera di preparazione al Giubileo. Un dono significativo, in grado di raccontare uno dei tratti più identificativi della tradizione religiosa e culturale serrese. Infine, ha dato il benvenuto al nuovo capitano Pierantonio Tarantino, già in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno, assicurando piena collaborazione.