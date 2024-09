Jonadi, le scale del Municipio non fanno più paura grazie a una sedia speciale per chi ha difficoltà motorie

Prosegue la valente attività dell’associazione podistica “Conoscere Jonadi” a favore del territorio. E non solo per quanto riguarda l’aspetto prettamente sportivo, visto che dal 2010 ad oggi sono state tante le iniziative benefiche che hanno permesso di dare sollievo alle fasce più disagiate della popolazione. L’ultima in ordine di tempo è stata portata a compimento nelle scorse ore. Si tratta nello, specifico, della donazione di una sedia cingolata per disabili al Comune di Jonadi, utile per le persone con difficoltà motorie che accederanno al palazzo municipale e in altre aree del territorio, specialmente in occasione di eventi pubblici. A consegnare direttamente nelle mani del sindaco Fabio Signoretta e dell’assessore Valentina Fusca il prezioso strumento sanitario è stato il vulcanico presidente della “Asd Conoscere Jonadi” Antonio Rossi, il quale nell’occasione ha anche provveduto a testare dal vivo e a dare con uno dei soci una dimostrazione pratica dell’utilità della sedia, acquistata con il ricavato di alcune gare podistiche organizzate ad hoc.

Istituita 14 anni fa per permettere la pratica dell’atletica agli appassionati della disciplina – nonostante l’endemica carenza di strutture che ancora persiste nel Vibonese – come detto fin da subito la locale associazione sportiva ha dimostrato grande attenzione anche verso il sociale. Tante le ottime prestazioni ottenute dai propri atleti nelle varie corse regionali, ma anche molteplici le lodevoli iniziative di terzo settore realizzate in tutta la provincia in questo lungo arco di tempo. Tra quest’ultime, solo per citarne alcune, la donazione di poltrone letto e di televisori al Reparto di Pediatria dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia, gli acquisti di una Tavola optometrica e di un Defibrillatore, strumenti messi rispettivamente a disposizione dell’associazione “Unione Ipovedenti” e dell’intera comunità di Jonadi.