Ricadi, la provinciale 22 chiusa per lavori nei pressi del passaggio a livello di Santa Domenica: l’ordinanza

Il Comune di Ricadi ha emesso un’ordinanza di chiusura al transito veicolare della strada provinciale n. 22 innesto Pioppi-Spilinga-Ricadi-Tropea-Porto omonimo al fine di consentire alcuni lavori di manutenzione da la parte di Rete ferroviaria italiana (Rfi) in prossimità del passaggio a livello della frazione di Santa Domenica. Le operazioni di manutenzione sono programmate per la notte tra il 13 e il 14 settembre, con inizio dalle ore 23 fino alle ore 6. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Morfu srl, con sede a Corigliano Scalo, incaricata da Rfi.

L’intervento in programma prevede la pulizia delle griglie e delle cunette interferenti con la Sp n. 22, necessaria per rimuovere le criticità emerse a causa delle condizioni meteorologiche avverse verificatesi nell’ultimo mese. «Il provvedimento del Comune – si legge nell’ordinanza – è stato emanato per consentire l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza, senza esporre ad alcun rischio gli utenti».