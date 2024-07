Santa Domenica di Ricadi ospita la terza edizione della Festa della Birra

L'evento del 30 luglio in Piazza Roma sarà animato da musica itinerante, tribute band e hit anni '90, con stand per degustare birre e prodotti locali

Torna anche quest’anno a Santa Domenica di Ricadi l’atteso evento della Feste della Birra giunto alla sua terza edizione e organizzato per il 30 luglio. L’appuntamento si svolgerà in Piazza Roma a partire dalla ore 19:30.

Ad introdurre musicalmente l’evento sarà la Salento Funk Orchestra, che offrirà uno spettacolo itinerante animando le diverse vie del paese. Seguirà poi il concerto della band The Rock Star Show, una “multi tribute band” che eseguirà i più grandi successi di tante famose rock band internazionali. The Rock Star Show è nota al pubblico televisivo per aver preso parte al programma “Tale e Quale Show”, interpretando diversi successi del gruppo rock dei “Kiss” e vincendo la puntata.

La serata culminerà con un gran finale e con il ritorno di “Voglio tornare negli anni 90”. A grande richiesta, infatti, saranno riproposte tantissime hit dance degli anni novanta.

Attorno alla piazza saranno poi allestiti degli stand per la degustazione della birra, in particolare la bionda “Cisk” e la rossa “Farsons”, ma non mancheranno gli stand in cui si potranno degustare ottimi prodotti a chilometro zero. «Il nostro intento – spiegano gli organizzatori – è di portare avanti questo progetto negli anni. Puntando sempre a coinvolgere tutte le generazioni e ad offrire un momento di spensieratezza, utile anche a smorzare la frenesia della routine quotidiana».