Liceo Capialbi di Vibo senza aule, quest’anno si fa “all’americana”: saranno gli studenti a spostarsi da una classe all’altra – VIDEO

A causa dei lavori di adeguamento antisismico un’ala dell’istituto più grande del Vibonese è inutilizzabile per un totale di 20 locali. Un problema notevole che si cercherà di affrontare con armadietti per tutti e lezioni in comune con gli stessi prof

I lavori di adeguamento antisismico iniziati al Liceo statale Vito Capialbi di Vibo Valentia hanno reso off limits l’ala centrale dell’edificio, causando una nuova emergenza aule. Per affrontare la crisi, il dirigente scolastico Antonello Scalamandrè ha adottato il “metodo americano”: non saranno i professori a cambiare classe tra un’ora e l’altra, ma gli studenti di diverse sezioni, che si traferiranno armi e bagagli nelle aule disponibili dove ad attenderli ci sarà il prof. Una soluzione logistica complementare al progetto Dada, finanziato con fondi del Pnrr, che ha consentito l’acquisto di nuovi armadietti in stile Usa, proprio come quelli che ci siamo abituati a vedere in tanti film.

«Per il Capialbi è un anno molto difficile per via dei lavori antisismici, che sono necessari, sia chiaro, ma i disagi sono tanti», afferma il dirigente scolastico che non nasconde la sua preoccupazione: «Lunedì non sappiamo dove mettere i nostri studenti. Mancano quattro giorni all’inizio della scuola e non abbiamo aule sufficienti. Eppure – chiarisce -, da giungo abbiamo inoltrato diverse richieste all’amministrazione provinciale di Vibo Valentia».

I lavori di adeguamento antisismico che stanno interessando il corpo centrale dell’Istituto hanno reso non utilizzabili 20 classi. «Noi il problema ce lo siamo posto, tant’è – dice – che abbiamo reso disponibili per le lezioni anche seminterrati, presidenza e vice presidenza. Abbiamo messo sul piatto tutti gli ambienti della scuola, ricavando pure nuove aule negli anfratti dell’edificio, ma nonostante gli sforzi, mancano all’appello ancora sei aule», dice Scalamandrè che ha fatto di necessità virtù.

«La cronica carenza di aule mi ha spinto ad avviare il progetto Dada, un progetto ambizioso e innovativo che coltivavo da tempo», ammette. Il liceo Vito Capialbi, con i suoi oltre 1500 studenti, è la scuola più popolata del Vibonese. Già dagli scorsi anni per sopperire alla carenza di aule 15 classi sono state allocate all’Ite e 12 nei locali della Provincia. Quest’anno si prova con la soluzione Made in Usa.