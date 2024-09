Il Papa riceve in Vaticano i ragazzi di San Calogero che hanno realizzato il musical “L’influencer di Dio” sul beato Carlo Acutis – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

I due principali animatori dell’oratorio Santa Paola Frassinetti di San Calogero, Francesco Romano e Francesco Paolo De Vita, quando qualche anno fa hanno iniziato a buttare giù le prime righe della sceneggiatura del musical dedicato al beato Carlo Acutis, non potevano immaginare che quel lavoro, nato in sordina, li avrebbe condotti un giorno dinanzi alla massima autorità religiosa della chiesa cattolica, Sua Santità Papa Francesco. Una prospettiva lontana dalla loro mente, ancorché ambiziosa, eppure è quello che è successo ieri mattina in Vaticano.

Il cast dello spettacolo formato dai ragazzi dell’oratorio, infatti, è stato ricevuto in piazza San Pietro dal Santo Padre, al termine dell’udienza generale. Ad accompagnare i giovani c’erano i parroci del paese don Rocco Scaturchio e don Andrea Campennì.

Al papa, la comitiva sancalogerese, vestita per l’occasione in rosso e con l’effige del beato Carlo Acutis, ha portato in dono una copia originale del testo del musical, una maglietta e un cesto di prodotti tipici calabresi. Il pontefice ha risposto congratulandosi con i ragazzi e impartendo loro la benedizione, prima di allontanarsi sulle note della canzone “l’Influencer di Dio” intonata dal gruppo.

La giornata trascorsa ieri è il risultato di un percorso iniziato mesi fa, che ha visto la compagnia sancalogerese portare in scena lo spettacolo in giro per la Calabria, di piazza in piazza, di successo in successo, fino ad attirare l’attenzione delle alte sfere vaticane e poi del papa in persona, il quale, incuriosito, ha prima preso visione del musical e poi deciso d’invitare il cast in Vaticano.

«Dopo aver visto il video ‘L’influencer di Dio, Carlo Acutis, il musical’ – ha scritto un mese fa il pontefice ai parrocci – mi compiaccio con quanti hanno ideato e realizzato il musical che ho apprezzato e che farà bene a tante persone. Assicuro a tutti la mia affettuosa vicinanza e invito i giovani dell’oratorio di San Calogero in Vaticano».

Sulla storica giornata romana abbiamo sentito il sacerdote don Rocco: «L’incontro con il Papa – ci ha detto – è un grande incoraggiamento per i nostri giovani e un riconoscimento autorevole che la strada imboccata da loro è in sintonia con il cammino della chiesa dopo il sinodo dei giovani. In questo modo, si rendono conto che la via della santità è un cammino ordinario che tutti possono percorrere. I nostri giovani saranno dei veri testimoni nella misura in cui saranno accoglienti verso tutti, inclusivi per raggiungere i più emarginati della società e caritatevoli, regalando tempo e belle idee a tutti i loro coetanei. Si sentono stimolati – ha concluso – a portare il Vangelo young to young».

A fare da eco alle parole di don Rocco, don Andrea: «È stato un bellissimo incontro – ha detto – tutti emozionatissimi e increduli, però ce l’abbiamo fatta. Avere l’onore di partecipare all’udienza generale del pontefice è qualcosa che i ragazzi dell’oratorio difficilmente scorderanno, una bella pagina di storia per la comunità di San Calogero», ha concluso.