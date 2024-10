Il maltempo nel weekend si abbatte sul Vibonese: Festa del fungo a Serra rinviata di una settimana

Il secondo weekend della Festa del fungo a Serra San Bruno non andrà in scena sabato 19 e domenica 20 ottobre a causa delle condizioni meteorologiche che per quelle giornate si preannunciano critiche. Un rinvio necessario, deciso dagli organizzatori per garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti gli operatori e i presenti. Il maltempo arriverà accompagnato da piogge, forti venti e un calo termico sostanzioso. Si tratta però, appunto, di un rinvio: si tratterà di aspettare solo un altro po’ e la Festa del fungo tornerà ad allietare le vie della cittadina della Certosa sabato 26 e domenica 27 ottobre.

La Festa del fungo è arrivata quest’anno alla sua XI edizione. Il primo weekend, che si è tenuto 12 e 13 ottobre, è stato un vero successo, tra degustazioni, musica e intrattenimento, con il sindaco Alfredo Barillari che ha parlato di «record di presenze». Ora, l’attesa replica per 26 e 27 ottobre.