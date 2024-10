Tutto pronto a Vibo per l’inaugurazione della “Casa museo Antonino e Maria Murmura”

Per la città è un evento che immortala la data nell’albo più importante della sua storia e del territorio. Un momento che non può non creare emozione nell’animo di chi lo ha ideato e soprattutto di chi ne riceve gli effetti ed è invitato a custodire, tra i tesori più significativi, quello che viene considerato un dono che va a depositarsi nell’archivio che appartiene alla cultura del fare. Vibo Valentia, domani, domenica 20 ottobre 2024, alle ore 10, presenti le massime autorità politiche, istituzionali e del mondo della cultura, solennizza la sua presenza nella vita di tutti i giorni celebrando, ufficialmente, con tutti i cittadini, l’inaugurazione della “Casa Museo Antonino e Maria Murmura”. Palazzo Murmura, costruito e ben conservato in una delle dimore più amate del centro storico, Piazza Garibaldi, abitazione privata della famiglia dell’illustre scomparso sen. Tony Murmura, da domenica sarà meglio definita “Casa Museo Antonino e Maria Murmura” con grande soddisfazione di chi l’ha voluto, mantenuto fermamente il profilo e oggi portato all’attenzione della città e dei suoi orgogliosi cittadini per un suo nuovo e più giusto modo di essere. Una idea che nasce da una iniziativa del Ministero dei Beni Culturali che attraverso uno specifico bando di concorso ha rivolto un appello a chi ha il dovere di aprire le porte di una residenza storica di straordinario interesse e prestigio e di pensare a come coinvolgere il cittadino a diventare strenuo difensore dei beni che spiegano le radici della sua storia.

Aderendo al bando gli eredi della famiglia, da domenica 20 ottobre, ridefiniscono il nome del Palazzo e lo rendono più accattivante e di sicuro interesse per i cittadini tutti, trasferendolo alla storia come “Casa Museo Antonino e Maria Murmura”. Una sorpresa per la città ? Forse sì. Certo nessun cittadino si sognava di svegliarsi un giorno e poter decidere di incamminarsi per la città andando magari a visitare la “Casa Museo Antonino e Maria Murmura” che ha avuto il competente sostegno dell’Associazione dimore storiche italiane.

L’evento può anche passare alla storia come il più significativo regalo che la famiglia Murmura abbia mai fatto ai cittadini di Vibo Valentia da chi l’ha amata e vissuta, legando il suo nome alle belle pagine che l’hanno reso competitiva. Per chi non lo ricordasse Palazzo Murmura appartenne al ramo principale della famiglia dei Marchesi Gagliardi di Panaya. Nel 1889 passò alla famiglia Murmura grazie al matrimonio di Antonietta Gurgo dei Duchi di Castelmonardo con Pasquale Murmura e venne costruito dopo il terremoto del 1783. L’edificio è di 1700 mq e consta di due piani. All’interno sorge una cappella padronale che da’ sul giardino, anch’esso momento di interessante attenzione per il visitatore. Alla “Casa Museo Antonino e Maria Murmura” sarà possibile visitare la enorme biblioteca e il folto archivio che raccoglie anche tutti gli atti parlamentari dell’attività del sen. Tony Murmura, oltre ad una sala con tavolo interattivo multimediale che racconta tutti i momenti più straordinari della storia di Vibo Valentia. E’ uno scrigno ricco di cultura e arte nel cuore della città ed i suoi tesori storici, ben custoditi, nel passato sono stati anche mantenuti alla disponibilità di chi ne ha fatto richiesta. Da domenica, superati gli steccati legati alle barriere architettoniche, la “Casa Museo Antonino e Maria Murmura” è accessibile a tutti i cittadini. L’evento spalanca le porte ed invita tutti a conoscere le radici, l’impegno, la capacità di una famiglia che ha fatto la storia di questa città e del suo territorio. Tony Murmura è la figura forse più prestigiosa di una dinastia che ha reso grande nel tempo Vibo Valentia ed i suoi cittadini. L’evento di domenica coincide, non a caso, con l’imminenza del prossimo 8 dicembre 2024 che avvicina al decennale della scomparsa di uno dei più grandi statisti dell’epoca, come lo definì un tempo, Giulio Andreotti . Guardano a lui la richiesta intitolazione, di una piazza o largo, da parte dell’Associazione “Ali di Vibonesità” e di tutti i cittadini che hanno aderito alla importante iniziativa, sposata con grande disponibilità dal sindaco Enzo Romeo e la importante iniziativa del presidente della Provincia, Corrado L’ Andolina, di intestare al sen. Tony Murmura la sala del Consiglio Provinciale di Palazzo ex Enel. Non dimenticando un’altra idea, della stessa “Ali di Vibonesità”, che ha gìà fatto partire un messaggio che riguarda la realizzazione di un busto bronzeo dentro Palazzo Luigi Razza che già ospita il busto bronzeo di un altro grande della storia, Luigi Razza. La cerimonia di domenica prevede l’inizio per le ore 10 con il fatidico taglio del nastro, il saluto del sindaco Enzo Romeo e di Maria Folino Murmura, Presidente della Fondazione Murmura. Quindi la benedizione da parte di Mons. Filippo Ramondino, insigne studioso di Tony Mrmura. Due le visite guidate organizzate per la circostanza alla “Casa Museo Antonino e Maria Murmura” che saranno gratuite e fino al momento di un più adeguato sistema di attività avverranno il lunedì e venerdì di ogni settimana, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e sempre attraverso prenotazione presso la segretaria organizzativa della Fondazione.

