«Piazza Garibaldi sia intitolata al senatore Murmura»: Ali di vibonesità lancia la proposta al sindaco Romeo

L’associazione storico culturale Ali di vibonesità ha formalmente proposto al sindaco Enzo Romeo, e per conoscenza anche al presidente del Consiglio comunale Antonio Iannello, di prendere in considerazione la modifica del nome della piazza Garibaldi di Vibo Valentia in piazza Antonino Murmura senatore della Repubblica. La proposta, portata a conoscenza e condivisa dalla famiglia del parlamentare scomparso l’8 dicembre del 2014 all’età di 88 anni, sarà corredata da una raccolta di firme, a sostegno dell’iniziativa pubblica, da parte di cittadini, associazioni ed enti. «L’idea firmata dal presidente Tony Bilotta e dal responsabile dei rapporti con le istituzioni Nicola Barbuto – hanno fatto sapere dall’associazione -, nasce dalla necessità di voler considerare la proposta di aggiornamento della toponomastica della città, anche al fine di attualizzarla per reintestare vie, piazze, larghi e vichi alla memoria di cittadini che si sono contraddistinti nel tempo.

L’associazione ritiene che «l’avvio di una prima intitolazione di una piazza», debba ricadere su di «una personalità di indubbio richiamo storico popolare», quale è il «compianto senatore Antonino Murmura». Per Ali di vibonesità, si tratta di una figura ancora oggi «costantemente presente nella sensibilità popolare, straordinario e mai dimenticato protagonista della vita politica, istituzionale e culturale della città di Vibo Valentia, di cui fu giovanissimo sindaco, e della Provincia, indiscusso padre nobile; parlamentare, uomo di governo e raffinato giurista e costituzionalista». L’invito rivolto al sindaco Romeo e al presidente del Consiglio Iannello «è motivato anche dalla sintesi di una biografia, incarichi di governo e parlamentari, provinciali e comunali».